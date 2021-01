Verona, Juric: «Non era facile rimontare il Napoli. Europa? Vediamo» (Di domenica 24 gennaio 2021) Ivan Juric, allenatore del Verona, ha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta contro il Napoli: le sue dichiarazioni Ivan Juric, allenatore del Verona, ha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta contro il Napoli. Le sue dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com. RIMONTA – «Non era semplice ribaltarla dopo un avvio così. Abbiamo pagato quell’errore, ma poi l’abbiamo meritata in tutti i sensi. Stiamo recuperando giocatori, proviamo le cose e miglioriamo a tutti i livelli. In altre occasioni uscivamo a momenti, oggi ci sono stati 75 minuti ad altissimo livello. Nell’ultimo mese e mezzo siamo riusciti ad allenarci bene, penso sia quello». Europa LEAGUE – «Dobbiamo pensare di partita in partita, trenta punti sono tanti. Dobbiamo fare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Ivan, allenatore del, ha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta contro il: le sue dichiarazioni Ivan, allenatore del, ha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta contro il. Le sue dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com. RIMONTA – «Non era semplice ribaltarla dopo un avvio così. Abbiamo pagato quell’errore, ma poi l’abbiamo meritata in tutti i sensi. Stiamo recuperando giocatori, proviamo le cose e miglioriamo a tutti i livelli. In altre occasioni uscivamo a momenti, oggi ci sono stati 75 minuti ad altissimo livello. Nell’ultimo mese e mezzo siamo riusciti ad allenarci bene, penso sia quello».LEAGUE – «Dobbiamo pensare di partita in partita, trenta punti sono tanti. Dobbiamo fare ...

Luckyluciano971 : RT @RaffaeleDeSa: Complimenti al #Verona per come spendono i loro soldi, complimenti a Juric che merita sicuramente un palcoscenico di gran… - FcInterNewsit : Verona, Juric: 'Dimarco? Gli dico sempre di fare 1 km in meno. A inizio partita gli è successa una cosa brutta' - DiMarzio : #Verona, le parole di #Juric dopo la vittoria con il #Napoli - SimoneCastaldi2 : @orahounbelnick Cmq #Verona sempre più mina vagante e #Juric, sa il fatto suo... - NapoliFansUK : THAT'S ENOUGH!!! Ci siamo rotti le ???? Umiliato da Juric, VERONA squadra vera, ben messa in campo, compatta, con u… -