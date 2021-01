Verona, Juric: ” Contro il Napoli la miglior partita dell’anno” (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSerie A – Verona-Napoli termina sorprendentemente con un perentorio 3-1 a favore dei padroni di casa. Al termine del match sono state queste le parole dell’allenatore Ivan Juric. “Penso che sia stata la migliore di quest’anno. siamo partiti con un incidente con il gol di Lozano dopo 9 secondi. Facciamo tanti sacrifici, da 3 o 4 settimane stiamo giocando meglio. Abbiamo difeso bene e giocato con qualità. Sul mercato abbiamo fatto alcuni errori di valutazione a cui si sono aggiunti anche degli infortuni. Ma alla fine, alla lunga, siamo riusciti ad uscire fuori. La squadra oggi è interessante, come si muove, come gioca e non molliamo mai. Abbiamo grande spirito di sacrificio. Barak ha fatto un’ottima partita. Mi piace molto quando gioca più avanti perché è più libero dai ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSerie A –termina sorprendentemente con un perentorio 3-1 a favore dei padroni di casa. Al termine del match sono state queste le parole dell’allenatore Ivan. “Penso che sia stata lae di quest’anno. siamo partiti con un incidente con il gol di Lozano dopo 9 secondi. Facciamo tanti sacrifici, da 3 o 4 settimane stiamo giocando meglio. Abbiamo difeso bene e giocato con qualità. Sul mercato abbiamo fatto alcuni errori di valutazione a cui si sono aggiunti anche degli infortuni. Ma alla fine, alla lunga, siamo riusciti ad uscire fuori. La squadra oggi è interessante, come si muove, come gioca e non molliamo mai. Abbiamo grande spirito di sacrificio. Barak ha fatto un’ottima. Mi piace molto quando gioca più avanti perché è più libero dai ...

