Verona | i convocati di Juric per il Napoli | out Sturaro

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 gennaio 2021) Ivannon può contare su Stefanoper. Il nuovo acquisto è out a causa di un infortunio muscolare Il tecnico delIvanha diramato la lista deiper la sfida di questo pomeriggio al Bentegodi contro il. 24 i giocatori chiamati dall’allenatore croato. Fra di loro non c’è Stefano, appena arrivato al Genoa ma ancora alle prese con un problema fisico che lo terrà fuori per almeno dieci giorni. ? Ecco i 2??4??di mister #per #??#Dai#SerieATIM #lastoriAcontinuA pic.twitter.com/cVN64TLFrA — HellasFC (@HellasFC) ...