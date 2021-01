Verissimo | Cristina Chiabotto | «Mia nonna è morta di Covid | c’è lei dietro la mia gravidanza Ecco perché»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 24 gennaio 2021)annuncia adi aspettare una bambina. L’ex miss Italia è al sesto mese die ha avuto il coronavirus subito dopo essere rimasta incinta. Ha impiegato un mese per guarire, mentre la sua amataè mancata a causa del virus. «È successo il 16 maggio per il, come tante altre persone. Per me rappresentava tantissimo, però devo essere forteera gioiosa e con la battuta pronta. Mi lascia un bel dono, io sono convinta che è arrivato grazie a lei», spiega alludendo alla nascita della prima figlia. Il dono «Credo tantissimo nei segnali della vita. Quando è mancata avevo una farfallina bianca che mi seguiva. Mi ha fatto il regalo più bello che potesse farmi. Per ogni anima che vola via ne arriva un’altra», aggiunge. Poi ha ...