VALTELLINA | DIFENDIAMO LA VITE EROICA

Ultime Notizie dalla rete : VALTELLINA DIFENDIAMO

Quotidiano.net

Perché un consumatore dovrebbe comprare un Nebbiolo della Valtellina invece che delle Langhe? "Non facciamo la corsa sul Nebbiolo piemontese, sono distinzioni un po’ vecchie. Quando hai l’ambizione di ...In otto mesi da Varese alla Sardegna, poi in Sicilia e a Trieste: un viaggio con 400 tappe. Elia Origoni, 29 anni: voglio sensibilizzare al rispetto della natura. Colletta per comprare la barca. Unico ...