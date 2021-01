Vaccino | Riccardi | da domani riprende somministrazione 1^ e 2^ dose

(Di domenica 24 gennaio 2021) Confermate le consegne che permetteranno anche riapertura agende Palmanova, 24 gen – “A partire dai primi giorni della settimana entranterà ladella primadia coloro i quali avevano prenotato l’inoculazione ma non avevano potuto riceverla a seguito delle mancate consegne. Inoltre proseguirà il piano dei richiami e, sempre da, si riapriranno le agende degli appuntamenti per ricevere la primaa partire da metà febbraio”. Ad annunciarlo è il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardoal termine del vertice tenutosi con la task force che sta seguendo il piano vaccinale in Friuli Venezia Giulia. “Dati alla mano – spiega– le prime dosi già somministrate ammontano a 33 mila 487 ...

'Per quanto riguarda, infine, la prosecuzione del programma di vaccinazioni in regionequesti numeri – spiega Riccardi - ci permetteranno di riaprire le agende per somministrare la prima dose alle pers ...La regione riceverà il quantitativo di 10.530 preannunciato per la settimana prossima e le ulteriori 5.850 dosi previste a parziale ristoro del dimezzamento delle ultime spedizioni. Riccardi: confermi ...