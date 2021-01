Vaccino | Ippolito “I ritardi si possono recuperare”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non disperiamo. Abbiamo il tempo per riprenderla. La pianificazione della campagna vaccinale è stata effettuata sulla base di una potenziale disponibilità di dosi in un dato momento. Purtroppo non tutti i vaccini sono stati approvati nei tempi previsti. Inoltre, quando le quantità attese non vengono, come sta accadendo, consegnate è necessario rimodulare i programmi e l’Italia lo sta facendo”. Così Giuseppe, componente del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo, la situazione si può riprendere in mano: “Sono difficoltà che andavano messe in conto. Ci troviamo in uno scenario di emergenza. I vaccini di Moderna e Pfizer, gli unici due approvati in Europa, utilizzano tecnologie innovative. Ierano preventivabili”. “Il Commissario Arcuri ha comunicato ...