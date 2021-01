Vaccino Covid, Arcuri: "Aziende trattano Italia e Paesi Ue come poveracci" (Di domenica 24 gennaio 2021) Il piano vaccini anti - Covid si complica sempre di più. E oggi, a causa delle riduzioni di forniture delle dosi comunicate da Pfizer e da Astrazeneca, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri , ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Il piano vaccini anti -si complica sempre di più. E oggi, a causa delle riduzioni di forniture delle dosi comunicate da Pfizer e da Astrazeneca, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri , ...

antoguerrera : Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcol… - chetempochefa : 'Uno dei vantaggi di avere 65 anni è che sono idoneo per il vaccino Covid. Ho ricevuto la mia prima dose questa set… - piersileri : La somministrazione del vaccino anti #Covid_19 per gli over 80 slitta di 4 settimane, per il resto della popolazion… - ShakaAlek : RT @CremaschiG: Il #vaccino #Pfizer è semplicemente all’asta La #UE lo pagherebbe 15 dollari a dose gli #USA 19 #Israele 40 indovinate chi… - Greta25671215 : RT @CremaschiG: Il #vaccino #Pfizer è semplicemente all’asta La #UE lo pagherebbe 15 dollari a dose gli #USA 19 #Israele 40 indovinate chi… -