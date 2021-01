Vaccino | Arcuri | “Aziende trattano Paesi come poveracci”

Leggi su udine20

(Di domenica 24 gennaio 2021) Covid e ritardo nei vaccini. “Stanno trattando i 27europeidei” dice il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Domenico, a ‘Live non è la D’Urso’ su Canale5. “Togliamoci dalla testa che l’Italia è piùa degli altriperché così non è. L’Italia ha un problema in più. Fino qualche giorno fa era il paese d’Europa che aveva fatto più vaccini, quindi se costoro tolgono i vaccini al Paese che non ha ancora iniziato la campagna o la fa lentamente, non gli fanno lo stesso danno che hanno fatto a noi che avevamo iniziato una campagna molto massiccia”. “Fino a sabato scorso noi somministravano 80.000 vaccini in media al giorno, questa settimana ne abbiamo somministrati 28mila per la banale ragione che queste...