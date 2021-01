Vaccino anti Covid, slittano ancora le somministrazioni: la comunicazione del viceministro Sileri (Di domenica 24 gennaio 2021) È con un tweet che il viceministro della salute Pierpaolo Sileri comunica lo slittamento della somministrazione del Vaccino anti Covid. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 1.056 positivi. Roma scende sotto quota 500: i dati di oggi 24 gennaio “La somministrazione slitterà di 4 settimane per gli over 80, per il resto della popolazione di 6-8?. Questo quanto si apprende dalla comunicazione del viceministro, ospite anche della trasmissione Domenica In su Rai 1. Com’è noto, i disagi nella somministrazione del Vaccino anti Covid sono duvuti ai ritardi e alle riduzioni nell’invio delle dosi da parte delle case farmaceutiche Pfizer ed Astra Zeneca. Il governo italiano ha più volte ribadito che qualora non venissero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 gennaio 2021) È con un tweet che ildella salute Pierpaolocomunica lo slittamento della somministrazione del. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 1.056 positivi. Roma scende sotto quota 500: i dati di oggi 24 gennaio “La somministrazione slitterà di 4 settimane per gli over 80, per il resto della popolazione di 6-8?. Questo quanto si apprende dalladel, ospite anche della trasmissione Domenica In su Rai 1. Com’è noto, i disagi nella somministrazione delsono duvuti ai ritardi e alle riduzioni nell’invio delle dosi da parte delle case farmaceutiche Pfizer ed Astra Zeneca. Il governo italiano ha più volte ribadito che qualora non venissero ...

Agenzia_Italia : In Lombardia inutilizzate 900 mila dosi di anti-influenzale costate 10 milioni di euro - piersileri : La somministrazione del vaccino anti #Covid_19 per gli over 80 slitta di 4 settimane, per il resto della popolazion… - MediasetTgcom24 : Trento, ricevono soluzione fisiologica al posto del vaccino anti-Covid #covid - MaxLandra : In #Lombardia inutilizzate 900 mila dosi di anti-influenzale costate 10 milioni di euro #FONTANA INCAPACE… - giuseppebarbus1 : RT @anubi_matt: Questi sono quelli che chiedono elezioni perché credono di essere in grado di gestire la pandemia In Lombardia inutilizza… -