Vaccini, Sileri: “Iniezioni slittano di un mese per over 80. Sei o otto settimane per gli altri”. Boccia: “Immunità di gregge posticipata” (Di domenica 24 gennaio 2021) Lo avevano preannunciato Giovanni Rezza e Franco Locatelli nel corso della conferenza stampa di ieri sul monitoraggio della pandemia dell’Istituto superiore di sanità. Lo confermano oggi le parole del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che ha spiegato come “le riduzioni di dosi comunicate da Pfizer e da Astrazeneca faranno slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione per il Covid degli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione“. Parlando a Domenica In su Rai 1, Sileri ha aggiunto che “da domani le dosi a disposizione saranno utilizzate anzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione, cioè soprattutto per gli operatori sanitari. Tra due settimane, se tutto va ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Lo avevano preannunciato Giovanni Rezza e Franco Locatelli nel corso della conferenza stampa di ieri sul monitoraggio della pandemia dell’Istituto superiore di sanità. Lo confermano oggi le parole del viceministro della Salute, Pierpaolo, che ha spiegato come “le riduzioni di dosi comunicate da Pfizer e da Astrazeneca faranno slittare di circa quattroi tempi previsti per la vaccinazione per il Covid degli80 e di circa 6-8per il resto della popolazione“. Parlando a Domenica In su Rai 1,ha aggiunto che “da domani le dosi a disposizione saranno utilizzate anzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione, cioè soprattutto per gli operatori sanitari. Tra due, se tutto va ...

VSalute4 : #ritardi #vaccini, il Viceministro #Sileri: “medicina non è scienza esatta, imprevisti sono possibili” >>>… - notiziae : #BREAKING Vaccini, Sileri: per gli over 80 i tempi slittano di 4 settimane (Repubblica) - robertobarale63 : RT @HuffPostItalia: Ritardo di 2 mesi per i vaccini: Sileri spiega quanto ci costa il taglio delle dosi - simonealiprandi : #SIleri dichiara che il ritardo complessivo nella campagna #vaccini sarà compreso tra 4 e 8 settimane. Aggiungiamo… - geidief : Gli scherzi con Teo li dovevano fare prima con Sileri presente. Avrebbero spaccato con Sileri INCAZZATO NERO che vu… -