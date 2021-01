Vaccini, l'Europa resta indietro L'Italia in crisi fa causa alle aziende (Di domenica 24 gennaio 2021) L'Unione non fa la forza: l'Europa si è mossa compatta alla ricerca dei anti , ma è stata lenta. Ha ottenuto forse prezzi migliori, ora le dosi stanno andando più velocemente a quei paesi che hanno ... Leggi su leggo (Di domenica 24 gennaio 2021) L'Unione non fa la forza: l'si è mossa compatta alla ricerca dei anti , ma è stata lenta. Ha ottenuto forse prezzi migliori, ora le dosi stanno andando più velocemente a quei paesi che hanno ...

Vaccini Pfizer, servono sei dosi a fiala ma mancano le siringhe. Meno contagi con più tamponi

I centri vaccinali di numerose regioni segnalano per questa settimana il mancato arrivo delle siringhe di precisione. Intanto i nuovi casi oggi sono 13.331 per 286.331 test e il tasso di positività sc ...

Se il Covid colpisce più gli anziani, il passaporto penalizza i giovani

È sempre più probabile un passaporto che, certificata l'immunità, permetta di viaggiare. Tuttavia questa scelta rischia di danneggiare i più giovani, ultimi nei programmi di vaccinazione ...

