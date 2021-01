Usa, classifica Science: la Statale di Milano prima università in Europa per articoli sul Covid (Di domenica 24 gennaio 2021) Un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista “Science” nella sezione dedicata agli aspetti politici, sociali ed economici della scienza e della ricerca a livello mondiale, riporta la graduatoria delle istituzioni che hanno maggiormente contribuito alla ricerca su Covid-19 in termini di articoli pubblicati nel primo semestre del 2020. Considerando le istituzioni universitarie, l”università Statale di Milano, con 287 articoli, è il primo Ateneo in Europa ed in quarto al mondo preceduta dalle due università di Wuhan e dalla Harvard Medical School. Allargando la classifica anche agli istituti di ricerca, la Statale scala di un solo posto, cedendolo a INSERM in Francia, l’Istituto Nazionale per la ... Leggi su ildenaro (Di domenica 24 gennaio 2021) Un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista “” nella sezione dedicata agli aspetti politici, sociali ed economici della scienza e della ricerca a livello mondiale, riporta la graduatoria delle istituzioni che hanno maggiormente contribuito alla ricerca su-19 in termini dipubblicati nel primo semestre del 2020. Considerando le istituzioni universitarie, l”di, con 287, è il primo Ateneo ined in quarto al mondo preceduta dalle duedi Wuhan e dalla Harvard Medical School. Allargando laanche agli istituti di ricerca, lascala di un solo posto, cedendolo a INSERM in Francia, l’Istituto Nazionale per la ...

