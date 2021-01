Uomini e donne anticipazioni: GEMMA contro MAURIZIO, lui si difende e… (Di domenica 24 gennaio 2021) Qualche giorno fa è stata registrata presso gli Studi Titanus di Roma una nuova puntata di Uomini e donne, che presumibilmente vedremo in onda nelle settimane venture. In attesa di ciò, eccovi alcune anticipazioni di quello che ci aspetta nei prossimi appuntamenti del talk show dei sentimenti più seguito d’Italia. GEMMA è ancora inviperita con MAURIZIO Guerci per la fine della loro relazione. La donna palesemente non riesce a metabolizzare la chiusura della storia e accusa il cavaliere di avere una compagna al di fuori della trasmissione. La Galgani affermerà con certezza di avere le prove della colpevolezza di MAURIZIO, il quale cercherà di difendersi con tutte le proprie forze. Sta di fatto che in puntata la dama piemontese non sarà in grado di avvalorare la propria ... Leggi su tvsoap (Di domenica 24 gennaio 2021) Qualche giorno fa è stata registrata presso gli Studi Titanus di Roma una nuova puntata di, che presumibilmente vedremo in onda nelle settimane venture. In attesa di ciò, eccovi alcunedi quello che ci aspetta nei prossimi appuntamenti del talk show dei sentimenti più seguito d’Italia.è ancora inviperita conGuerci per la fine della loro relazione. La donna palesemente non riesce a metabolizzare la chiusura della storia e accusa il cavaliere di avere una compagna al di fuori della trasmissione. La Galgani affermerà con certezza di avere le prove della colpevolezza di, il quale cercherà dirsi con tutte le proprie forze. Sta di fatto che in puntata la dama piemontese non sarà in grado di avvalorare la propria ...

