Una Vita anticipazioni: MAITE e CAMINO, inizio burrascoso ma poi… (Di domenica 24 gennaio 2021) Primi avvicinamenti tra CAMINO Pasamar (Aria Bedmar) e la new entry MAITE Zaldua (Ylenia Baglietto) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Col trascorrere delle vicende, le due donne inizieranno infatti a conoscersi fino ad innamorarsi. Un rapporto, considerato “immorale” in quel periodo, che farà parecchio discutere gli abitanti di Acacias, in primis mamma Felicia (Susana Soleto). Scopriamo quindi come prenderà il via questa storyline che terrà banco per parecchio tempo… Una Vita, news: MAITE arriva ad Acacias Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che MAITE arriverà ad Acacias in seguito al matrimonio e al trasferimento dello zio Armando (Antonio Lozano) e di Susana (Amparo Fernandez) in Francia. Insegnante di pittura, ... Leggi su tvsoap (Di domenica 24 gennaio 2021) Primi avvicinamenti traPasamar (Aria Bedmar) e la new entryZaldua (Ylenia Baglietto) nelle prossime puntate italiane di Una. Col trascorrere delle vicende, le due donne inizieranno infatti a conoscersi fino ad innamorarsi. Un rapporto, considerato “immorale” in quel periodo, che farà parecchio discutere gli abitanti di Acacias, in primis mamma Felicia (Susana Soleto). Scopriamo quindi come prenderà il via questa storyline che terrà banco per parecchio tempo… Una, news:arriva ad Acacias Se avete letto i nostri post precedenti dedicati allesapete già chearriverà ad Acacias in seguito al matrimonio e al trasferimento dello zio Armando (Antonio Lozano) e di Susana (Amparo Fernandez) in Francia. Insegnante di pittura, ...

