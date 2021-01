Una Vita, anticipazioni 25 gennaio: una sconvolgente rivelazione (Di domenica 24 gennaio 2021) Una Vita non smetterà di focalizzare l'attenzione su Felipe e Marcia, come spiegano le anticipazioni di lunedì 25 gennaio. La coppia ha visto distrutto il proprio sogno d'amore dall'arrivo di Santiago, il primo marito della brasiliana, e la giovane ha dovuto lasciare l'avvocato proprio mentre stava per sposarlo. A quel punto, nonostante Marcia si sia poi recata da lui a dirgli che era convinta che Santiago fosse morto e che non gli aveva raccontato nulla del suo precedente matrimonio per questo, Felipe ha capito che per loro non c'è più futuro e ha deciso di voltare pagina potendo contare sul conforto di Genoveva. Intanto, in casa Salmeron, Ursula dirà alla sua padrona di essere sicura che ci sia lei dietro l'arrivo di Santiago ad Acacias, ma Genoveva negherà con decisione di avere un ruolo in questa storia. Dal canto suo, Susana, ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 24 gennaio 2021) Unanon smetterà di focalizzare l'attenzione su Felipe e Marcia, come spiegano ledi lunedì 25. La coppia ha visto distrutto il proprio sogno d'amore dall'arrivo di Santiago, il primo marito della brasiliana, e la giovane ha dovuto lasciare l'avvocato proprio mentre stava per sposarlo. A quel punto, nonostante Marcia si sia poi recata da lui a dirgli che era convinta che Santiago fosse morto e che non gli aveva raccontato nulla del suo precedente matrimonio per questo, Felipe ha capito che per loro non c'è più futuro e ha deciso di voltare pagina potendo contare sul conforto di Genoveva. Intanto, in casa Salmeron, Ursula dirà alla sua padrona di essere sicura che ci sia lei dietro l'arrivo di Santiago ad Acacias, ma Genoveva negherà con decisione di avere un ruolo in questa storia. Dal canto suo, Susana, ...

trash_italiano : SE MARIA TI RACCONTA UN ANEDDOTO DELLA SUA VITA, TU APRI LA BUSTA MUTISSIMA PERCHÉ HAI APPENA ASSISTITO AD UNA RIVE… - welikeduel : 'Voglio lavorare, non il reddito di cittadinanza.' La storia di Domenico, che ha perso il lavoro e la casa e cerca… - matteosalvinimi : Per il mostro che ha commesso questo crimine orrendo l’auspicio di una vita in prigione, con castrazione chimica, s… - zoumoul : RT @alarm_phone: ??17 persone morte in mare! Secondo @IOM_Libya 17 persone hanno perso la vita & 82 sono state intercettate stamattina dall… - LuMorningstarX : RT @klarolstreasure: rt se anche tu come me aspetti il tasto 'modifica tweet' da una vita -