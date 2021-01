Un Posto al Sole, spoiler prossime puntate: nuovi arrivi e ritorni inaspettati (Di domenica 24 gennaio 2021) spoiler Un Posto al Sole prossime puntate con graditi ritorni inaspettati e ma anche un nuovo arrivo che darà un valore aggiunto a tutta la vicenda. Il ritorno di Nunzio Cammarota Nelle nuove puntate Un Posto al Sole di febbraio 2021 ci sarà un gradito ritorno per tutti i fan della soap napoletana. Sappiamo bene che l'arrivo di Chiara Petrone sta suscitando non pochi problemi e sono in molti che si stanno chiedendo se qualcuno del suo passato non possa ritornare nella sua vita. Un Posto al Sole puntate di febbraio Nunzio Cammarota arriva di nuovo a Napoli sorprendendo tutti i familiari ma sopratutto Franco, che non capirà questo suo cambio di idea improvviso. Ci sono ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 24 gennaio 2021)Unalcon graditie ma anche un nuovo arrivo che darà un valore aggiunto a tutta la vicenda. Il ritorno di Nunzio Cammarota Nelle nuoveUnaldi febbraio 2021 ci sarà un gradito ritorno per tutti i fan della soap napoletana. Sappiamo bene che l'arrivo di Chiara Petrone sta suscitando non pochi problemi e sono in molti che si stanno chiedendo se qualcuno del suo passato non possa ritornare nella sua vita. Unaldi febbraio Nunzio Cammarota arriva di nuovo a Napoli sorprendendo tutti i familiari ma sopratutto Franco, che non capirà questo suo cambio di idea improvviso. Ci sono ...

