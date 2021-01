Un febbraio di cinema e serie tv è in arrivo su Infinity (Di domenica 24 gennaio 2021) Nel film Uno di Famiglia, in arrivo su Infinity il 12 febbraio, Pietro Sermonti interpreta Luca, quarantatreenne mite e sornione, che sbarca il lunario insegnando dizione. Un giorno, per caso, salva la vita al suo allievo Mario che, a sua insaputa, è il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese: i Serranò, ora in debito con lui! Come un fulmine a ciel sereno, nella sua vita irrompono la spietata Zia Angela detta “Della Morte” e il capo “fammigghia” Peppino Serranò… l’uomo a cui nessuno può dire di no! Fraintendimenti e avvenimenti tragicomici si susseguiranno nella storia coinvolgendo amici, conoscenti e nemici di Luca… perché non sempre è un vantaggio essere “uno di famiglia”. Disponibile su Infinity dal 14 febbraio, anche in 4K, A Star is Born vede protagonisti i candidati all’Oscar ... Leggi su romadailynews (Di domenica 24 gennaio 2021) Nel film Uno di Famiglia, insuil 12, Pietro Sermonti interpreta Luca, quarantatreenne mite e sornione, che sbarca il lunario insegnando dizione. Un giorno, per caso, salva la vita al suo allievo Mario che, a sua insaputa, è il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese: i Serranò, ora in debito con lui! Come un fulmine a ciel sereno, nella sua vita irrompono la spietata Zia Angela detta “Della Morte” e il capo “fammigghia” Peppino Serranò… l’uomo a cui nessuno può dire di no! Fraintendimenti e avvenimenti tragicomici si susseguiranno nella storia coinvolgendo amici, conoscenti e nemici di Luca… perché non sempre è un vantaggio essere “uno di famiglia”. Disponibile sudal 14, anche in 4K, A Star is Born vede protagonisti i candidati all’Oscar ...

CinemApp_Cinema : “Quello che è accaduto non è una pandemia o un terremoto, ma la colpa di qualcuno” spiega @GiulioBase. Il suo 'Un… - carotelevip : RT @telesimo: Un #febbraio di #cinema e #serietv è in arrivo su @infinitytv_it - vi segnaliamo #Batwoman , #Riverdale 4, #YoungSheldon 3 e… - magazineLSD : @DisneyFrozen Il mondo di #Anna e #Elsa si arricchisce di un nuovo cortometraggio in arrivo su #Disneyplus il 26 fe… - magazineLSD : @DisneyPlusIT Il mondo di #Anna e #Elsa si arricchisce di un nuovo cortometraggio in arrivo su #Disneyplus il 26 fe… - TRAVERSA : Il mondo di #Anna e #Elsa si arricchisce di un nuovo cortometraggio in arrivo su #Disneyplus il 26 febbraio. Si tra… -

Ultime Notizie dalla rete : febbraio cinema Sky, i film in prima visione a febbraio 2021 HDblog Leonardo, su Rai 1 la serie TV sul genio toscano

Aidan Turner è il protagonista della serie TV Leonardo, in arrivo a febbraio su Rai 1: dalla trama al cast, ecco cosa c'è da sapere.

Atto di forza: ecco tutti i dettagli sulla versione 4K del cult con Arnold Schwarzenegger

La Eagle Pictures presenta la nuova edizione 4K in edizione inedita di Atto di forza, cult con Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone ...

Aidan Turner è il protagonista della serie TV Leonardo, in arrivo a febbraio su Rai 1: dalla trama al cast, ecco cosa c'è da sapere.La Eagle Pictures presenta la nuova edizione 4K in edizione inedita di Atto di forza, cult con Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone ...