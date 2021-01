Trump ha fatto pressioni perché il ministero della Giustizia facesse ricorso alla Corte Suprema (Di domenica 24 gennaio 2021) Un pericoloso eversore che accusa gli altri di brogli: arrivano altre rivelazioni sulle manovre fatte da Donald Trump nelle ultime settimane di presidenza nel tentativo di rovesciare la vittoria ... Leggi su globalist (Di domenica 24 gennaio 2021) Un pericoloso eversore che accusa gli altri di brogli: arrivano altre rivelazioni sulle manovre fatte da Donaldnelle ultime settimane di presidenza nel tentativo di rovesciare la vittoria ...

stanzaselvaggia : Che per una battuta sui capelli disordinati della Botteri si siano scatenate le guerre puniche e che per “escort” a… - La7tv : #lariachetira Polemica su #MelaniaTrump, @MyrtaMerlino striglia @AlanFriedmanit: 'Non usare la parola #escort per p… - doomgl : @gepporuggeri @paologubbi @markorusso69 La procedura è stata avviata quando Trump era ancora in carica. Con Obama non è stato fatto. - giorgagliano : Da noi il #ministerodellasalute Lo ha vietato solo perche`era stato fatto a #trump - ALFO02606536 : RT @PersempreNadia: Fenomena, vai a vedere in rete i disastri che ha combinato Obama. Pres. che ha fatto più guerre in assoluto ma gli è st… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump fatto Trump fa ironia sul ‘lifting’ di Biden. Ringiovanire equivale ad avere successo? A volte sì Il Fatto Quotidiano Trump ha fatto pressioni perché il ministero della Giustizia facesse ricorso alla Corte Suprema

Nuove rivelazioni sulle trame dell'estremista di destra nei giorni precedenti l'assalto a Capitol Hill per ribaltare attraverso un golpe legale e la violenza i risultati delle elezioni ...

Su YotuTube Trump non parla nè di muro con Messico nè di Obamacare

Roma, 22 nov. (askanews) - Il presidente eletto Donald Trump non ha parlato nè di immigrazione, nè di registro degli americani musulmani nè dell'Obamacare nel video messaggio di due minuti e mezzo dif ...

Nuove rivelazioni sulle trame dell'estremista di destra nei giorni precedenti l'assalto a Capitol Hill per ribaltare attraverso un golpe legale e la violenza i risultati delle elezioni ...Roma, 22 nov. (askanews) - Il presidente eletto Donald Trump non ha parlato nè di immigrazione, nè di registro degli americani musulmani nè dell'Obamacare nel video messaggio di due minuti e mezzo dif ...