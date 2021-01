Trump fa ironia sul ‘lifting’ di Biden. Ringiovanire equivale ad avere successo? A volte sì (Di domenica 24 gennaio 2021) Alla chirurgia plastica e ai trend più in voga non sfugge nemmeno la cronaca politica. Joe Biden ha da poco giurato come 46° Presidente degli Stati Uniti D’America durante l’Inauguration Day ed è diventato bersaglio di polemica non solo per la conta dei voti contestata dall’avversario, ma anche per il suo lifting facciale che non è sfuggito alla sagace e pungente critica dell’uscente Donald Trump. La chirurgia plastica non passa mai di moda e tutti, soprattutto i personaggi noti e i vip, vivono la pressione di dover apparire perfetti, sempre più giovani, sempre più attraenti a dispetto degli anni che passano. E così le accuse al neopresidente eletto, che Trump chiama ironicamente “Sleepy Joe” (Joe l’assonnato), vanno dritte a colpire la età avanzata (77 anni) e le sue capacità mentali e fisiche se siano adatte o meno a sostenere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Alla chirurgia plastica e ai trend più in voga non sfugge nemmeno la cronaca politica. Joeha da poco giurato come 46° Presidente degli Stati Uniti D’America durante l’Inauguration Day ed è diventato bersaglio di polemica non solo per la conta dei voti contestata dall’avversario, ma anche per il suo lifting facciale che non è sfuggito alla sagace e pungente critica dell’uscente Donald. La chirurgia plastica non passa mai di moda e tutti, soprattutto i personaggi noti e i vip, vivono la pressione di dover apparire perfetti, sempre più giovani, sempre più attraenti a dispetto degli anni che passano. E così le accuse al neopresidente eletto, chechiama ironicamente “Sleepy Joe” (Joe l’assonnato), vanno dritte a colpire la età avanzata (77 anni) e le sue capacità mentali e fisiche se siano adatte o meno a sostenere ...

Così bello da vedere", scrive con non celata ironia la giovane ambientalista svedese. Greta Thunberg sul suo account Twitter dove pubblica la foto di Donald Trump con il pugno alzato sulla scaletta ...

Greta Thunberg si è presa la sua rivincita contro Donald Trump, l'ormai ex presidente degli Stati Uniti. Ed ecco a distanza di un anno e quattro mesi la replica di Greta, che a quanto pare non aveva a ...

Così bello da vedere", scrive con non celata ironia la giovane ambientalista svedese. Greta Thunberg sul suo account Twitter dove pubblica la foto di Donald Trump con il pugno alzato sulla scaletta ...