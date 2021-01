Tragedia in Brasile: cade l’aereo del Palmas, morti 4 giocatori e il presidente (Di domenica 24 gennaio 2021) Una nuova Tragedia scuote il mondo del calcio brasiliano. Nelle scorse ore è precipitato l'aereo del Palmas, club di seconda divisione brasiliana. Lo staff del club ha informato che a bordo erano presenti gli atleti Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari. Oltre ai quattro, l'aereo trasportava anche il presidente Lucas Meira e il pilota, identificato solo come "comandante Wagner". Il Palmas si stava muovendo in direzione Goiânia, dove avrebbe affrontato il Vila Nova in Copa Verde.caption id="attachment 1084317" align="alignnone" width="2660" Getty Images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021) Una nuovascuote il mondo del calcio brasiliano. Nelle scorse ore è precipitato l'aereo del, club di seconda divisione brasiliana. Lo staff del club ha informato che a bordo erano presenti gli atleti Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari. Oltre ai quattro, l'aereo trasportava anche ilLucas Meira e il pilota, identificato solo come "comandante Wagner". Ilsi stava muovendo in direzione Goiânia, dove avrebbe affrontato il Vila Nova in Copa Verde.caption id="attachment 1084317" align="alignnone" width="2660" Getty Images/caption ITA Sport Press.

