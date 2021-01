Tra Paganese e Catania vince il maltempo | partita rinviata

(Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPagani (Sa) – Tra… il. Sta diventando una sorta di abitudine ormai, perché, come successo l’anno scorso, anche questa volta la sfida tra campani e siciliani viene. Decisiva l’impraticabilità di campo del “Marcello Torre” a causa delle abbondanti precipitazioni che si sono abbattute sull’intera Regione. Riscaldamento, distinte presentate e poi l’attesa con i capitani Sirignano e Silvestri che hanno accompagnato l’arbitro Colombo della sezione di Como durante i tre sopralluoghi effettuati. Il fischietto lariano, viste le condizioni del manto erboso, non ha potuto far altro che certificare il rinvio della gara. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Risultati Serie C, classifiche dei tre gironi e diretta gol live score delle partite per la 20^ giornata in programma oggi, domenica 24 gennaio.