Tommaso Zorzi e Stefania Orlando vogliono abbandonare il GF Vip in diretta lunedì: il motivo (Di domenica 24 gennaio 2021) Momenti di sconforto nella casa del GF Vip 5 Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 dallo scorso settembre. Per tale ragione la conduttrice e il rampollo milanese sono sempre più stanchi di star rinchiusi dentro la casa più spiata d'Italia. Ma colei che ha accusato maggiormente il colpo è l'ex professionista Rai, che lunedì scorso ha avuto un crollo emotivo per via dei filmati che le ha mostrato Alfonso Signorini. La donna infatti, nelle clip in questione ha ricevuto cattiverie sia dall'ex marito Andrea Roncato, che da Giulia Elettra Goretti, figlia della nuova moglie dell'attore emiliano.

