TikTok prende tempo sul blocco in Italia. L'ultimatum del Garante: «Gli diamo una settimana» (Di domenica 24 gennaio 2021) Nessuna risposta da TikTok al provvedimento d'urgenza del Garante per la privacy. Per ora la ByteDance, l'azienda proprietaria della piattaforma, non ha interrotto il trattamento dei dati degli utenti Italiani di cui non ha verificato l'età. La richiesta è stata avanzata lo scorso 22 gennaio «a seguito della terribile vicenda» che ha coinvolto Antonella, una bambina di 10 anni di Palermo morta per asfissia dopo una challenge sul social. Il divieto dovrebbe portare al blocco per oltre 9 milioni di Italiani iscritti (tutti formalmente maggiorenni, ma di età non verificata) dell'app fino al 15 febbraio. Probabilmente l'azienda sta valutando il da farsi con gli avvocati, dato che, come ha sottolineato al Corriere della Sera il componente del Collegio del Garante Guido Scorza, «non ci ...

