The Walking Dead: che fine ha fatto Rick Grimes? Ecco i progetti futuri della serie tv

Dopo sei anni dalla scomparsa del protagonista della serie Rick Grimes, The Walking Dead continua a regalare grandi sorprese. Rick è andato, non si sa dove, ed è questo che guida Daryl nella sua incessante ricerca del caro amico, che dopo lo scoppio del ponte è sparito sotto gli occhi dei suoi compagni.

The Walking Dead: dove sei finito Rick Grimes

Sappiamo tutti che Rick non è morto, ma che si è salvato dalla violenta esplosione; lo sceriffo è stato tratto in salvo da Anne che lo ha portato a bordo di un elicottero, pronto a raggiungere un luogo sconosciuto. Daryl, il personaggio interpretato da Norman Reedus, è sicuro che se la ricerca dell'amico dovesse procedere senza intoppi, ...

