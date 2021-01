The Falcon and The Winter Soldier ci svelerà il nuovo Cap? (Di domenica 24 gennaio 2021) Alla fine di Avengers: Endgame tutto hanno dato per scontato che Sam Wilson, ossia Falcon, avesse accettato lo scudo di Captain America, mettendo le basi, visto anche il gioco di inquadrature, per la serie The Falcon and The Winter Soldier. Si e no… In un recente intervista rilasciata al The Rich Eisen Show, propio Anthony Mackie, l’attore che veste i panni dell’eroe alato, alla domanda riguardante la possibilità che sia lui a ereditare il “titolo” ha lasciato tutto sul filo del rasoio affermando che occorrerà la fine della serie per scoprirlo. L’attore ricorda che non vi è stato un formale passaggio delle consegne, ripetendo la frase: “Non sembra giusto, perché lo scudo è tuo“. Sembra chiaro che tutta la (prima?) serie sarà un lungo “percorso” verso l’accettazione dell’assenza di “un” ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Alla fine di Avengers: Endgame tutto hanno dato per scontato che Sam Wilson, ossia, avesse accettato lo scudo ditain America, mettendo le basi, visto anche il gioco di inquadrature, per la serie Theand The. Si e no… In un recente intervista rilasciata al The Rich Eisen Show, propio Anthony Mackie, l’attore che veste i panni dell’eroe alato, alla domanda riguardante la possibilità che sia lui a ereditare il “titolo” ha lasciato tutto sul filo del rasoio affermando che occorrerà la fine della serie per scoprirlo. L’attore ricorda che non vi è stato un formale passaggio delle consegne, ripetendo la frase: “Non sembra giusto, perché lo scudo è tuo“. Sembra chiaro che tutta la (prima?) serie sarà un lungo “percorso” verso l’accettazione dell’assenza di “un” ...

