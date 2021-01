Terremoto Antartide, Cile lancia allarme tsunami: panico nel paese (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo una violentissima scossa di Terremoto in Antartide, il Cile lancia per sbaglio l’allarme tsunami. Scoppia il panico tra la popolazione. Una forte scossa di Terremoto ha colpito l’Antartide intorno alla mezzanotte, con il Cile che ha deciso di evacuare le sue basi proprio a causa del sisma. Ma un errore ha fatto esplodere il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo una violentissima scossa diin, ilper sbaglio l’. Scoppia iltra la popolazione. Una forte scossa diha colpito l’intorno alla mezzanotte, con ilche ha deciso di evacuare le sue basi proprio a causa del sisma. Ma un errore ha fatto esplodere il L'articolo proviene da Inews.it.

