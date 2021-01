Tennis | Fabio Fognini dedica un pensiero a Corrado Barazzutti | “Per me è stato una guida”

Leggi su oasport

(Di domenica 24 gennaio 2021), in questi giorni, è in Australia per preparare il primo Slam del 2021 e cercare di voltare pagina dopo quanto accaduto nel 2020: l’operazione a entrambe le caviglie e la positività al Covid-19. Il ligure è molto determinato e carico e in vista di quel che sarà nella terra dei canguri, precisando che lo vedremo vestire la maglia dell’Italia nell’ATP Cup che prenderà il via a Melbourne dal 2 febbraio prima del Major, ha voluto comunquere un. Come è noto, Barrazzutti non sarà più il capitano di Coppa Davis e al suo posto ci sarà Filippo Volandri. Un cambio di rotta importante dopo 20 anni, dettato dalla necessità di affidarsi al toscano che tante idee innovative ha in testa, visto quanto ha saputo fare nelle vesti di Direttore Tecnico ...