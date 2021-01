Tennis: ATP Cup e 250 a Melbourne cambiano date e si spostano in avanti di un giorno (Di domenica 24 gennaio 2021) Tennis Australia ha rilasciato poco fa il nuovo calendario delle competizioni che precedono gli Australian Open 2021, di scena dall’8 al 21 febbraio. I cambiamenti sono diversi, per tante ragioni, quasi tutte riconducibili alla quarantena dura di 72 giocatori. In primo luogo, oltre alla creazione di un terzo torneo WTA per le costrette a non allenarsi, si nota lo spostamento in avanti di un giorno tanto dei due ATP 250 previsti a Melbourne come avvicinamento quanto dell’ATP Cup, per identiche ragioni. I due 250 down under, dunque, si giocheranno dal 1° al 7 febbraio, mentre l’evento a squadre nato lo scorso anno, e che in quest’occasione avrà forma ridotta a 12 quartetti con Melbourne quale unica sede, partirà il 2 febbraio e finirà il 6. Spostamenti, dunque, di ventiquattr’ore rispetto alla ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021)Australia ha rilasciato poco fa il nuovo calendario delle competizioni che precedono gli Australian Open 2021, di scena dall’8 al 21 febbraio. I cambiamenti sono diversi, per tante ragioni, quasi tutte riconducibili alla quarantena dura di 72 giocatori. In primo luogo, oltre alla creazione di un terzo torneo WTA per le costrette a non allenarsi, si nota lo spostamento indi untanto dei due ATP 250 previsti acome avvicinamento quanto dell’ATP Cup, per identiche ragioni. I due 250 down under, dunque, si giocheranno dal 1° al 7 febbraio, mentre l’evento a squadre nato lo scorso anno, e che in quest’occasione avrà forma ridotta a 12 quartetti conquale unica sede, partirà il 2 febbraio e finirà il 6. Spostamenti, dunque, di ventiquattr’ore rispetto alla ...

OA_Sport : Tennis: nuove date per l'ATP Cup e i due 250 di Melbourne, che vedono slittare inizio e fine di ventiquattr'ore - zazoomblog : Tennis: ATP Melbourne i due tornei non avranno le qualificazioni. Tabelloni ampliati - #Tennis: #Melbourne #tornei… - OA_Sport : Tennis: i due ATP a Melbourne avranno tabellone a 56 giocatori e saranno privi di qualificazioni. Agevolazioni per… - Zampaglion : RT @GavinoSanna1967: Foto a sinistra premi in denaro di un torneo tennis ATP 250 pre emergenza covid. Foto a destra stesso torneo 2021. Buo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP Quante variazioni nel calendario Atp: novità Singapore e Marbella La Gazzetta dello Sport BARAZZUTTI: “BERRETTINI È UN TOP PLAYER, SINNER PUÒ VINCERE UNO SLAM”

L’ormai ex capitano azzurro di Coppa Davis ritiene che Berrettini e Sinner siano ormai pronti per vincere uno Slam Tennis. Nelle ultime ore è giunto un avvicendamento inaspettato, visto che ...

WTA, prima degli Australian Open un terzo torneo riservato alle atlete in "quarantena dura"

Diventano tre i WTA 500 che andranno in scena prima dell'Australian Open. Il terzo inizierà dopo e sarà riservato alle atlete che non si stanno allenando ...

L’ormai ex capitano azzurro di Coppa Davis ritiene che Berrettini e Sinner siano ormai pronti per vincere uno Slam Tennis. Nelle ultime ore è giunto un avvicendamento inaspettato, visto che ...Diventano tre i WTA 500 che andranno in scena prima dell'Australian Open. Il terzo inizierà dopo e sarà riservato alle atlete che non si stanno allenando ...