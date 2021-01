Tagli ai vaccini, entro marzo lo avranno solo 7,5 milioni di italiani. La rabbia di Conte: “Inaccettabile” (Di domenica 24 gennaio 2021) Le ultime notizie sui ridimensionamenti nella consegna dei vaccini hanno mandato su tutte le furie il governo italiano, costretto a rivedere il piano vaccinale. La previsione iniziale era di riuscire a vaccinare circa 15 milioni di italiani entro la fine di marzo, ma i rallentamenti nella distribuzione di Pfizer-BioNTech e la riduzione del 60% delle dosi di AstraZeneca da distribuire nel primo trimestre rendono questo obiettivo praticamente impossibile. Per farla breve, con le possibilità attuali l’Italia riuscirebbe ad arrivare a circa 7 milioni e mezzo di vaccinati entro la fine di marzo, ovvero tutti i medici e il personale sociosanitario, gli ospiti e gli operatori delle Rsa e gli over 80. C’è qualche possibilità che vengano ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 24 gennaio 2021) Le ultime notizie sui ridimensionamenti nella consegna deihanno mandato su tutte le furie il governo italiano, costretto a rivedere il piano vaccinale. La previsione iniziale era di riuscire a vaccinare circa 15dila fine di, ma i rallentamenti nella distribuzione di Pfizer-BioNTech e la riduzione del 60% delle dosi di AstraZeneca da distribuire nel primo trimestre rendono questo obiettivo praticamente impossibile. Per farla breve, con le possibilità attuali l’Italia riuscirebbe ad arrivare a circa 7e mezzo di vaccinatila fine di, ovvero tutti i medici e il personale sociosanitario, gli ospiti e gli operatori delle Rsa e gli over 80. C’è qualche possibilità che vengano ...

