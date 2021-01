Svanberg: «Non penso al mercato, voglio fare il meglio per il Bologna» (Di domenica 24 gennaio 2021) Mattias Svanberg ha parlato brevemente ai microfoni di DAZN prima del match contro la Juventus. Le sue parole Mattias Svanberg ha parlato brevemente ai microfoni di DAZN prima del match contro la Juventus. Queste le sue parole «Non penso al mercato, gioco per il Bologna e voglio fare il mio meglio» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Mattiasha parlato brevemente ai microfoni di DAZN prima del match contro la Juventus. Le sue parole Mattiasha parlato brevemente ai microfoni di DAZN prima del match contro la Juventus. Queste le sue parole «Nonal, gioco per ilil mio» Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Svanberg: 'Io al Milan? Penso solo al #Bologna': Il centrocampista rossoblù: 'Le voci non mi fanno effetto, penso s… - sssaaamuel_ : @FMCROfficial Svanberg non è diffidato - sportli26181512 : Piace a Juve e Milan, Svanberg: 'Non ci penso': Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna seguito da...… - sportli26181512 : Juve, occhi puntati su Svanberg: Non solo i tre punti, Juve-Bologna è anche una questione di mercato. Secondo...… - okimilanisti : Il Bologna ha troppo diffidati. Quindi contro la juve sara una partita troppo fallosa con poche cartellini perche g… -