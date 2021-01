Svanberg non pensa al Milan: “Gioco per il Bologna” (Di domenica 24 gennaio 2021) Svanberg ha parlato prima del fischio d’inizio della partita. Il centrocampista rossoblu ha assicurato di essere concentrato solo sul Bologna. Si è appena concluso il primo tempo del “lunch match” domenicale fra Juventus e Bologna, con i bianconeri in vantaggio all’Allianz Stadium grazie ad un tiro dalla distanza di Arthur deviato da Schouten alle spalle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 24 gennaio 2021)ha parlato prima del fischio d’inizio della partita. Il centrocampista rossoblu ha assicurato di essere concentrato solo sul. Si è appena concluso il primo tempo del “lunch match” domenicale fra Juventus e, con i bianconeri in vantaggio all’Allianz Stadium grazie ad un tiro dalla distanza di Arthur deviato da Schouten alle spalle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportli26181512 : Svanberg: 'Io al Milan? Penso solo al #Bologna': Il centrocampista rossoblù: 'Le voci non mi fanno effetto, penso s… - sssaaamuel_ : @FMCROfficial Svanberg non è diffidato - sportli26181512 : Piace a Juve e Milan, Svanberg: 'Non ci penso': Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna seguito da...… - sportli26181512 : Juve, occhi puntati su Svanberg: Non solo i tre punti, Juve-Bologna è anche una questione di mercato. Secondo...… - okimilanisti : Il Bologna ha troppo diffidati. Quindi contro la juve sara una partita troppo fallosa con poche cartellini perche g… -

Ultime Notizie dalla rete : Svanberg non Svanberg non pensa al Milan: “Gioco per il Bologna” SerieANews LIVE TJ - JUVENTUS-BOLOGNA 1-0 - Re Arthur trova il primo gol per la sua Signora

27' JUVE VICINIISSIMA AL RADDOPPIO - Giocata sontuosa di Ronaldo che dal limite dell'area impegna Skorupski, sulla respinta il primo ad avventarsi è Berna che però non riesce ...

BOLOGNA, SVANBERG: "JUVE? NON PENSO AL MERCATO"

"Non penso al mercato, gioco per il Bologna e voglio fare il mio meglio". Così il centrocampista del Bologna Svanberg a Dazn prima della ...

27' JUVE VICINIISSIMA AL RADDOPPIO - Giocata sontuosa di Ronaldo che dal limite dell'area impegna Skorupski, sulla respinta il primo ad avventarsi è Berna che però non riesce ..."Non penso al mercato, gioco per il Bologna e voglio fare il mio meglio". Così il centrocampista del Bologna Svanberg a Dazn prima della ...