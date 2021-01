Sul caso Lombardia polemiche inaccetabili. Brusaferro difende l’Iss e punta il dito contro Fontana. “La rettifica dei casi ha prodotto la modifica dell’Rt” (Di domenica 24 gennaio 2021) “Sono stati loro a contattarci per chiedere di fare approfondimenti su alcuni indicatori. Gli abbiamo dato alcune informazioni assieme alla Fondazione Kessler. La Regione Lombardia il 20 ha poi caricato i suoi dati sul database dell’Istituto come ogni mercoledì. Venerdì mattina, l’altroieri, hanno scritto una mail al ministero e all’Istituto per chiedere di ricalcolare l’Rt della settimana precedente, la numero 35 del monitoraggio, con i dati di questa, la 36. Ripeto: il ricalcolo ce lo ha chiesto la Regione Lombardia”. E’ quanto ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, membro della Cabina di regia e del Cts, Silvio Brusaferro, a proposito dell’errata valutazione dell’andamento dell’epidemia in Lombardia. “Il sistema funziona allo stesso modo da 36 settimane per tutta Italia. Le variabili – ha aggiunto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 24 gennaio 2021) “Sono stati loro a contattarci per chiedere di fare approfondimenti su alcuni indicatori. Gli abbiamo dato alcune informazioni assieme alla Fondazione Kessler. La Regioneil 20 ha poi caricato i suoi dati sul database dell’Istituto come ogni mercoledì. Venerdì mattina, l’altroieri, hanno scritto una mail al ministero e all’Istituto per chiedere di ricalcolare l’Rt della settimana precedente, la numero 35 del monitoraggio, con i dati di questa, la 36. Ripeto: il ricalcolo ce lo ha chiesto la Regione”. E’ quanto ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, membro della Cabina di regia e del Cts, Silvio, a proposito dell’errata valutazione dell’andamento dell’epidemia in. “Il sistema funziona allo stesso modo da 36 settimane per tutta Italia. Le variabili – ha aggiunto ...

