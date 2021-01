Sui vaccini ritardi inaccettabili. Conte annuncia azioni legali. “Gravi violazioni contrattuali che producono danni enormi all’Italia” (Di domenica 24 gennaio 2021) “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei vaccini anti-Covid sono preoccupanti”. E’ quanto ha scritto, in un post sulla sua pagina Facebook, il premier Giuseppe Conte a proposito dei ritardi nelle consegne dei vaccini anti-Covid. “Dapprima – ha aggiunto il presidente del Consiglio – Pfizer-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le Regioni italiane sono costrette a rallentare le nuove somministrazioni per assicurare il richiamo alle persone già vaccinate”. “Ma ancora più preoccupanti – scrive ancora il premier – sono le notizie di ieri diffuse da AstraZeneca, il cui vaccino è in attesa di essere presto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 24 gennaio 2021) “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici deianti-Covid sono preoccupanti”. E’ quanto ha scritto, in un post sulla sua pagina Facebook, il premier Giuseppea proposito deinelle consegne deianti-Covid. “Dapprima – ha aggiunto il presidente del Consiglio – Pfizer-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le Regioni italiane sono costrette a rallentare le nuove somministrper assicurare il richiamo alle persone già vaccinate”. “Ma ancora più preoccupanti – scrive ancora il premier – sono le notizie di ieri diffuse da AstraZeneca, il cui vaccino è in attesa di essere presto ...

