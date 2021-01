Su TikTok, social e giornalismo il Papa ribalta le nostre logiche. Parla il prof. Padula (Di domenica 24 gennaio 2021) La riflessione di Papa Francesco per la 55ma Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali offre molti spunti per comprendere la realtà che stiamo vivendo. I social sono infatti diventati ormai una realtà sociale a tutti gli effetti, uno spazio in cui la società vive e si relaziona, ancora più nell’isolamento della pandemia. La tragedia di Palermo, tuttavia, dove una bambina di dieci anni avrebbe perso la vita per partecipare a una challenge sul noto social TikTok, restituisce purtroppo una lezione tragica ma di grande importanza, che cioè non si possono escludere i rischi derivanti dall’utilizzo dei social, e a cui va data una risposta subito. “Come prima cosa bisognerebbe accertarsi del collegamento tra la vicenda tragica e la presenza della bambina sul ... Leggi su formiche (Di domenica 24 gennaio 2021) La riflessione diFrancesco per la 55ma Giornata mondiale delle Comunicazionii offre molti spunti per comprendere la realtà che stiamo vivendo. Isono infatti diventati ormai una realtàe a tutti gli effetti, uno spazio in cui la società vive e si relaziona, ancora più nell’isolamento della pandemia. La tragedia di Palermo, tuttavia, dove una bambina di dieci anni avrebbe perso la vita per partecipare a una challenge sul noto, restituisce purtroppo una lezione tragica ma di grande importanza, che cioè non si possono escludere i rischi derivanti dall’utilizzo dei, e a cui va data una risposta subito. “Come prima cosa bisognerebbe accertarsi del collegamento tra la vicenda tragica e la presenza della bambina sul ...

