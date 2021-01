Sport Invernali oggi | orari | calendario | tv | streaming Tutti gli eventi del 24 gennaio

Leggi su oasport

(Di domenica 24 gennaio 2021) La stagione deglientra nel vivo ed, domenica 24, saranno di scena molte discipline: lo sci alpino va in scena con le gare della Coppa del Mondo a Kitzbuehel, in Austria, e Crans Montana, in Svizzera, mentre lo snowboardcross vede disputarsi a Valmalenco, in Italia, la seconda prova stagionale. Coppa del Mondo di sci di fondo di scena a Lahti senza l’Italia, con gli azzurri impegnati nei Campionati Italiani, mentre il biathlon prevede la mass start maschile e la staffetta femminile. Spazio anche a salto con gli sci, combinata nordica, slittino, bob e speed skating. Infine si chiude il primo grande appuntamento della stagione dello short track, a Gdansk, con i Campionati Europei.IN TV DOMENICA 24: IL PROGRAMMA ...