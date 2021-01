Sonia Lorenzini, poker di FOTO da infarto, zero vestiti e tanto eros (Di domenica 24 gennaio 2021) L’ex gieffina Sonia Lorenzini pubblica un poker da infarto: quattro FOTO in intimo, una più bella dell’altra. Favolosa! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@Sonia Lorenzini) Non ha perso tempo Sonia Lorenzini, che da circa un mese ha abbandonato la casa del Grande Fratello. Eliminata attraverso il televoto, l’influencer L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 24 gennaio 2021) L’ex gieffinapubblica unda: quattroin intimo, una più bella dell’altra. Favolosa! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Non ha perso tempo, che da circa un mese ha abbandonato la casa del Grande Fratello. Eliminata attraverso il televoto, l’influencer L'articolo proviene da YesLife.it.

noemi29223769 : Ma dayane ha già dimenticato la sua metà, la sua bff forever Sonia Lorenzini? #tzvip - twosweetghosts : Domani sera in puntata: prediction part 2. “Abbiamo sentito che ci sono state delle richieste per rivedere dentro… - camillaAC6 : Adoro come le rosmarine abbiano il coraggio di difendere lo scivolone della loro estreghetta dicendo che c'è chi ha… - Giolla_Giolla : RT @sapphicrosmello: sonia lorenzini ancora rosica perché al televoto non l’ha votata nemmeno il cane - sapphicrosmello : sonia lorenzini ancora rosica perché al televoto non l’ha votata nemmeno il cane -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Lorenzini Sonia Lorenzini: ecco quanto il costa il suo look di stasera Novella 2000 Grande Fratello Vip 5, Mario Ermito: “Dayane Mello? Ragazza dallo spirito libero”

Mario Ermito, ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip 5, pronto a frequentare Dayane Mello, Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis fuori dalla casa ...

“Dayane Mello? Quando uscirà approfondiremo”: parla Mario Ermito

Tuttavia, l’ex Vippone ha sempre visto Dayane solo come un’amica dal momento che è molto legato a Stefano Sala, suo ex compagno e padre di sua figlia. Mario Ermito ed il rapporto con Dayane Mello. Dop ...

Mario Ermito, ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip 5, pronto a frequentare Dayane Mello, Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis fuori dalla casa ...Tuttavia, l’ex Vippone ha sempre visto Dayane solo come un’amica dal momento che è molto legato a Stefano Sala, suo ex compagno e padre di sua figlia. Mario Ermito ed il rapporto con Dayane Mello. Dop ...