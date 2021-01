SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Teramo. Come finirà? (1-X-2) (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Palermo si proietta alla sfida contro il Teramo.I rosanero di Roberto Boscaglia alle ore 12.30 affronteranno al "Renzo Barbera" il Teramo nella gara valida per la 20a giornata del campionato di Serie C 2020/21. Scegli se secondo te vincerà la squadra che gioca in casa, quella che gioca in trasferta, oppure se pensi che finirà con un pareggio. Per esprimere la tua preferenza, basta cliccare accanto alla voce che vuoi votare: 1 X 2?poll id="1377” Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021) Ilsi proietta alla sfida contro il.I rosanero di Roberto Boscaglia alle ore 12.30 affronteranno al "Renzo Barbera" ilnella gara valida per la 20a giornata del campionato di Serie C 2020/21. Scegli se secondo te vincerà la squadra che gioca in casa, quella che gioca in trasferta, oppure se pensi checon un pareggio. Per esprimere la tua preferenza, basta cliccare accanto alla voce che vuoi votare: 1 X 2?poll id="1377”

WiAnselmo : #Sondaggio: il tuo pronostico di #Palermo-Teramo. Come finirà? (1-X-2) - Mediagol : #Sondaggio: il tuo pronostico di #Palermo-Teramo. Come finirà? (1-X-2) - DauniaVerdi : RT @alice_gori: Sei un/una SPECIALIZZANDO/A in QUALUNQUE BRANCA CHIRURGICA? Compila il sondaggio! Il tuo contributo è fondamentale! https:/… - talido4U : Per quale motivo ti senti in dovere di dare il tuo parere, sempre? 'A chi potrà mai interessare' mai venuto in ment… - wis_italia : RT @alice_gori: Sei un/una SPECIALIZZANDO/A in QUALUNQUE BRANCA CHIRURGICA? Compila il sondaggio! Il tuo contributo è fondamentale! https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : SONDAGGIO tuo SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Teramo. Come finirà? (1-X-2) Mediagol.it "Mensa delle scuole, convocate il comitato"

"Convocazione urgente di un comitato tecnico per la mensa straordinario e pubblico". È la richiesta che hanno presentato all’amministrazione comunale di Civitanova i genitori che fanno parte del comit ...

La nostra cultura sulla droga

Le droghe sono diventate parte della nostra cultura dalla metà dell’ultimo secolo. Nel 1960 queste sostanze venivano pubblicizzate dalla musica e dai mass media, permeando ogni aspetto della ...

"Convocazione urgente di un comitato tecnico per la mensa straordinario e pubblico". È la richiesta che hanno presentato all’amministrazione comunale di Civitanova i genitori che fanno parte del comit ...Le droghe sono diventate parte della nostra cultura dalla metà dell’ultimo secolo. Nel 1960 queste sostanze venivano pubblicizzate dalla musica e dai mass media, permeando ogni aspetto della ...