Snowboard alpino, i Mondiali 2021 si disputeranno a Rogla, in Slovenia, l’1-2 marzo (Di domenica 24 gennaio 2021) La FIS ha comunicato ufficialmente sede e data dei prossimi Mondiali di Snowboard alpino: la rassegna iridata era inizialmente in programma a Zhangjiakou, in Cina, ma a causa dell’emergenza sanitaria era stata cancellata e si era cercata una nuova collocazione in calendario. La manifestazione iridata, snellita in due giorni di competizioni, si terrà a Rogla, in Slovenia, e verrà disputata nei giorni 1-2 marzo, dunque di lunedì e martedì, con il gigante parallelo posto in apertura e lo slalom parallelo in chiusura di rassegna. La decisione è maturata per minimizzare gli spostamenti in situazione di emergenza sanitaria: sabato 6 marzo sulle nevi slovene è in programma una tappa di Coppa del Mondo che prevede un gigante parallelo, che si disputerà regolarmente. Foto: ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) La FIS ha comunicato ufficialmente sede e data dei prossimidi: la rassegna iridata era inizialmente in programma a Zhangjiakou, in Cina, ma a causa dell’emergenza sanitaria era stata cancellata e si era cercata una nuova collocazione in calendario. La manifestazione iridata, snellita in due giorni di competizioni, si terrà a, in, e verrà disputata nei giorni 1-2, dunque di lunedì e martedì, con il gigante parallelo posto in apertura e lo slalom parallelo in chiusura di rassegna. La decisione è maturata per minimizzare gli spostamenti in situazione di emergenza sanitaria: sabato 6sulle nevi slovene è in programma una tappa di Coppa del Mondo che prevede un gigante parallelo, che si disputerà regolarmente. Foto: ...

IannacciStefano : RT @vitasportivait: Che giornata per l'Italia ???? negli sport invernali! ? ?? Sofia Goggia, Sci Alpino ? ?? Michela Moioli, Snowboard cross ??… - chiumi62 : @giorgio_gori @goggiasofia @Atalanta_BC Ha dimenticato la Moioli come riportato da La Stampa online: Un sabato da u… - vitasportivait : Che giornata per l'Italia ???? negli sport invernali! ? ?? Sofia Goggia, Sci Alpino ? ?? Michela Moioli, Snowboard cro… -

Ultime Notizie dalla rete : Snowboard alpino Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 24 gennaio OA Sport Snowboard alpino, i Mondiali 2021 si disputeranno a Rogla, in Slovenia, l’1-2 marzo

La FIS ha comunicato ufficialmente sede e data dei prossimi Mondiali di snowboard alpino: la rassegna iridata era inizialmente in programma a Zhangjiakou, in Cina, ma a causa dell'emergenza sanitaria ...

Rischio 4: valanghe su tutto l'arco alpino, morti e feriti. Inutili gli appelli del Soccorso alpino

Mancano i tradizionali punti di primo intervento presso gli impianti da sci. Scialpinisti sotto le slavine in Trentino, ricerche in Friuli, raffica di valanghe in Alto Adige e in Tirolo è morto un fre ...

La FIS ha comunicato ufficialmente sede e data dei prossimi Mondiali di snowboard alpino: la rassegna iridata era inizialmente in programma a Zhangjiakou, in Cina, ma a causa dell'emergenza sanitaria ...Mancano i tradizionali punti di primo intervento presso gli impianti da sci. Scialpinisti sotto le slavine in Trentino, ricerche in Friuli, raffica di valanghe in Alto Adige e in Tirolo è morto un fre ...