Simona Ventura regina della tv: I suoi guadagni sono impressionanti

Simona Ventura è uno dei volti più noti della televisione. Il suo stipendio e pari alla sua grandezza e fa rabbrividire. Simona Ventura è una famosissima conduttrice televisiva, showgirl ed attrice. Mosse i suoi primi passi nello spettacolo nella metà degli anni 80, però solo come concorrente di alcuni quiz televisivi. Il vero esordio nel piccolo schermo arriva grazie alla Rai nel qui di Domani sposi, per lavorare come praticante giornalista. L'arrivo degli anni 90 sancisce il suo passaggio a Mediaset, dove divenne uno dei volti di Canale 5 ed Italia 1. Con il nuovo millennio torna in Rai, con un contratto che la legherà a loro da 2001 al 2011. Qui conduce "Quelli che il calcio", storico programma di ...

