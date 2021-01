Silvestri: «Il Napoli ha dei giocatori formidabili, se è in giornata è pericoloso» (Di domenica 24 gennaio 2021) Marco Silvestri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli: queste le parole del portiere del Verona Marco Silvestri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli: queste le parole del portiere del Verona. «Sappiamo che il Napoli ha giocatori formidabili. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo che dovremo essere molto attenti perché il Napoli se è nella giornata giusta è pericoloso per tutti. Dovremo essere super concentrati. La fase difensiva è una fase molto importante per noi, siamo sempre molto concentrati. La voglia di non prendere gol è diventata la nostra caratteristica tutti i giorni» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Marcoha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il: queste le parole del portiere del Verona Marcoha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il: queste le parole del portiere del Verona. «Sappiamo che ilha. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo che dovremo essere molto attenti perché ilse è nellagiusta èper tutti. Dovremo essere super concentrati. La fase difensiva è una fase molto importante per noi, siamo sempre molto concentrati. La voglia di non prendere gol è diventata la nostra caratteristica tutti i giorni» Leggi su Calcionews24.com

zazoomblog : Silvestri: «Il Napoli ha giocatori formidabili dobbiamo stare attenti» - #Silvestri: #Napoli #giocatori - 100x100Napoli : Mattia #Silvestri ai microfoni di #SkySport. - sportli26181512 : #AltreSquadreRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali #silvestrisky Silvestri a Sky: “Dobbiamo stare attenti, se i… - _SiGonfiaLaRete : #Silvestri: 'Il #Napoli ha dei giocatori formidabili, se la squadra è in giornata è dura per tutti'… - MundoNapoli : Silvestri: 'Il Napoli è pericoloso per tutti'. -