Sicilia, distrutto dal terremoto e off-limits da 53 anni: il vecchio centro di Montevago diventa museo a cielo aperto (Di domenica 24 gennaio 2021) Un Paese distrutto dal terremoto del Belice, trasformato in museo a cielo aperto dopo 53 anni. Succede a Montevago, in Sicilia, al centro della zona dove la notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968 il sisma uccise 300 persone, mille rimasero ferite e 7mila furono sfollate. Da allora le autorità proibirono l'ingresso alle rovine. Fino ad oggi. Il vecchio centro di Montevago, infatti, è stato ripulito, sono riaffiorati i pavimenti, percorsi, edifici, strutture riadattate e ora in grado di ospitare forme d'arte contemporanea, ma anche iniziative culturali, turistiche ed enogastronomiche. È tornata anche la luce nei lampioni: adesso la sera sembra di nuovo abitato.

