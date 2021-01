Sfiducia a Bonafede? Non sarebbe un problema per Conte | ecco perché

(Di domenica 24 gennaio 2021) La quasi sicuraper il ministro della Giustizia Alfonsosulla sua relazione al Senato nonunper. O meglio, il premier avrebbe pronta una nuova soluzione “tampone” per permettere al suo governo di galleggiare ancora, in attesa che si chiarisca definitivamente la vicenda “responsabili – costruttori”. Questa mattina l’edizione online de “Il Giornale” pubblica un retroscena a firma di Francesco Curridori che, citando “una fonte della maggioranza”, spiega beneun’eventualegià unsuperato per il governobis. I numeri, ricordiamo, dicono che al Senato l’esito negativo del voto sulla relazione del ministro della ...

La quasi sicura sfiducia per il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sulla sua relazione al Senato non sarebbe un problema per Conte.Continua la caccia ai responsabili. Italia Viva vota contro. Forza Italia invoca il governissimo. “Il disegno di Italia Viva è l’omicidio politico del Pd”. Come al solito il vicesegretario del Partito ...