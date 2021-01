Setien | dalle grane col Barcellona alla… Cina | il Dalian lo vuole dopo l’addio di Benitez

Leggi su itasportpress

(Di domenica 24 gennaio 2021) Da una parte Rafa, fresco di addio con tanto di lettera a cuore aperto. Dall'altra Quique, alla ricerca di una nuova esperienzala turbolenta vicenda col. IlPro potrebbe presto rimpiazzare il tecnico uscente con l'ex blaugrana.Secondo Marca, è proprio l'ex dei catalani il prescelto per guidare la squadra della Super League Cinese. Nonostante la disputa ancora in atto trae ilin merito al pagamento della restante parte del compenso del contratto, la società asiatica non vorrebbe perdere tempo e affidare a lui immediatamente la squadra. Vedremo se le vicende legali trae i catalani rallenteranno oppure no quello che sembra poter diventare presto un "sì" tra le parti. caption id="attachment ...