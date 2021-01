Serie D, debutto amaro per Maicon: il Sona battuto dal Ponte San Pietro (Di domenica 24 gennaio 2021) debutto amaro con la maglia del Sona per l'ex Inter Maicon. I veneti infatti hanno perso in casa con il Porta San Pietro con il punteggio di 1-0 e il brasiliano ha giocato quasi 70 minuti non demeritando anche se la condizione non è al meglio. Il Sona che milita nel girone B della Serie D adesso è in zona retrocessione. Maicon ha indossato la maglia numero 13 come ai tempi belli dell'Inter spingendo sulla fascia destra con alcune belle sgroppate come ai tempi di Mourinho ma la qualità del difensore non è servita al Sona per ribaltare il risultato. La partita a causa delle restrizioni del Covid si è disputata ovviamente a porte chiuse senza pubblico. Veramente un peccato perché quella di oggi sarebbe sicuramente stata una giornata ... Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021)con la maglia delper l'ex Inter. I veneti infatti hanno perso in casa con il Porta Sancon il punteggio di 1-0 e il brasiliano ha giocato quasi 70 minuti non demeritando anche se la condizione non è al meglio. Ilche milita nel girone B dellaD adesso è in zona retrocessione.ha indossato la maglia numero 13 come ai tempi belli dell'Inter spingendo sulla fascia destra con alcune belle sgroppate come ai tempi di Mourinho ma la qualità del difensore non è servita alper ribaltare il risultato. La partita a causa delle restrizioni del Covid si è disputata ovviamente a porte chiuse senza pubblico. Veramente un peccato perché quella di oggi sarebbe sicuramente stata una giornata ...

Serie D, debutto amaro per Maicon: il Sona battuto dal Ponte San Pietro

Debutto amaro con la maglia del Sona per l’ex Inter Maicon. I veneti infatti hanno perso in casa con il Porta San Pietro con il punteggio di 1-0 e il brasiliano ha giocato quasi 70 minuti non demerita ...

