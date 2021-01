Serie D, così i risultati della 13a/16a giornata di campionato (Di domenica 24 gennaio 2021) Serie D in campo in questo weekend per il 13°/15° turno di campionato. Diversi i risultati sorprendenti. Vediamo che cosa è successo sui vari campi dei nove giorni. Serie D – I risultati dei gironi A-B-C Girone A Caronnese-Lavagnese 1-1, Chieri-Bra 1-2, Città di Varese-Saluzzo 1-1, Folgore Caratese-Legnano, Derthona-Borgosesia, PDHAE-Castellanzese, Sestri Levante-Gozzano 1-1, Imperia-Arconatese 1-0 (in corso), Vado-Casale 1-2 (in corso). Girone B Brusaporto-Real Calepina 3-1, Calvina, Seregno, V. Ciseranobergamo-Tritium 3-1, Fanfulla-Vis Nova Giussano 1-2, Franciacorta-Breno 0-1, Scanzorosciate-Crema 1-1, Sona-Ponte S. Pietro 0-1, Villa Valle-NibionnOggiono 1-0. Girone C Adriese-S. Giorgio Sedico 3-3, Bolzano-Union Clodiense 0-1, Caldiero Terme-Mestre 3-1, Campodarsego-Trento 0-1, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021)D in campo in questo weekend per il 13°/15° turno di. Diversi isorprendenti. Vediamo che cosa è successo sui vari campi dei nove giorni.D – Idei gironi A-B-C Girone A Caronnese-Lavagnese 1-1, Chieri-Bra 1-2, Città di Varese-Saluzzo 1-1, Folgore Caratese-Legnano, Derthona-Borgosesia, PDHAE-Castellanzese, Sestri Levante-Gozzano 1-1, Imperia-Arconatese 1-0 (in corso), Vado-Casale 1-2 (in corso). Girone B Brusaporto-Real Calepina 3-1, Calvina, Seregno, V. Ciseranobergamo-Tritium 3-1, Fanfulla-Vis Nova Giussano 1-2, Franciacorta-Breno 0-1, Scanzorosciate-Crema 1-1, Sona-Ponte S. Pietro 0-1, Villa Valle-NibionnOggiono 1-0. Girone C Adriese-S. Giorgio Sedico 3-3, Bolzano-Union Clodiense 0-1, Caldiero Terme-Mestre 3-1, Campodarsego-Trento 0-1, ...

Marcozanni86 : Per la serie quotidiana 'pizzini da #Bruxelles' (??), oggi Repubblica: non si nascondono più, il che vuol dire che h… - zazoomblog : Serie A Femminile: Florentia-Milan 1-2: finisce così! LIVE - #Serie #Femminile: #Florentia-Milan - Giovann63255627 : RT @ContinoNicol: E oggi va così grazie x la serie facciamoci male malissimo ma proprio malissimissimo a più nn posso ca voglio morire graz… - Dibbello : RT @TuttoMercatoWeb: Juve, Pirlo difende Bernardeschi: 'Ha fatto quello che doveva fare. Siamo soddisfatti così' - Life_s_strange : Poi se si tratta di una competizione sana in cui ci si aiuta anche allora ok, ma una competizione della serie 'Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie così Serie B: undici anni dopo si sfidano Lecce ed Empoli, nel big match giallorossi favoriti a 2,12 Calciomercato.com