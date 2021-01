Serie B, Lecce-Empoli: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 24 gennaio 2021) Serie B, oggi alle 15:00 il big match della 19a giornata: al Via del Mare il Lecce ospita la capolista Empoli per un match che si preannuncia ricco di emozioni. I toscani vogliono consolidare il primato in classifica, i salentini avvicinare la zona promozione diretta. Ecco le probabili formazioni e le ultime su Lecce-Empoli. Lecce, Corini vuole accorciare la classifica Dopo un momento di flessione durato alcune giornate, il Lecce ha inanellato quattro risultati utili consecutivi. Nell’ultimo turno la squadra di Corini ha battuto di misura la Reggina grazie alla rete di Stepinski. In questo momento i salentini occupano il sesto posto in classifica con 29 punti, e si trovano a cinque lunghezza dalla Salernitana ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021)B, oggi alle 15:00 il big match della 19a giornata: al Via del Mare ilospita la capolistaper un match che si preannuncia ricco di emozioni. I toscani vogliono consolidare il primato in classifica, i salentini avvicinare la zona promozione. Ecco lee le ultime su, Corini vuole accorciare la classifica Dopo un momento di flessione durato alcune giornate, ilha inanellato quattro risultati utili consecutivi. Nell’ultimo turno la squadra di Corini ha battuto di misura la Reggina grazie alla rete di Stepinski. In questo momento i salentini occupano il sesto posto in classifica con 29 punti, e si trovano a cinque lunghezza dalla Salernitana ...

