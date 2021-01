Serie B, Cremonese-Spal 1-1: allo “Zini” i ferraresi sfiorano il successo con Paloschi, pari grigiorosso nel finale. La classifica (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si chiude 1-1 il match di Serie B tra Cremonese e Spal in programma allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona.Finisce 1-1 il match tra Cremonese e Spal, con gli ospiti che falliscono la possibilità di accorciare sulla vetta della classifica. Succede tutto nella ripresa, con gli estensi che passano in vantaggio con Paloschi e i padroni di casa che pareggiano all'85' con Ciofani. Grazie a questo risultat,o la Spal si porta a 33 punti, uno in meno rispetto al secondo posto e -5 dalla vetta. La Cremonese si porta al quattordicesimo posto con 19 punti, vicinissima alla zona playout.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105" Leggi su mediagol (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si chiude 1-1 il match diB train programmastadio "Giovanni" di Cremona.Finisce 1-1 il match tra, con gli ospiti che falliscono la possibilità di accorciare sulla vetta della. Succede tutto nella ripresa, con gli estensi che passano in vantaggio cone i padroni di casa che pareggiano all'85' con Ciofani. Grazie a questo risultat,o lasi porta a 33 punti, uno in meno rispetto al secondo posto e -5 dalla vetta. Lasi porta al quattordicesimo posto con 19 punti, vicinissima alla zona playout.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="105"

