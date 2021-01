Serie A, Toni: “La mia sulla Juventus, ecco chi è l’acquisto ideale per Pirlo. Napoli-Milik? Non capisco una cosa” (Di domenica 24 gennaio 2021) Parola a Luca Toni.Diversi sono stati i temi trattati dall'ex attaccante fra le altre di Palermo, Fiorentina e Juventus, intervistato ai microfoni di 'Tuttosport': dalle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Andrea Pirlo, reduci dalla vittoria conquistata nella finale della Supercoppa italiana ai danni del Napoli, alla scelta da parte del club di Aurelio De Laurentiis di cedere Arkadiusz Milik all'Olympique Marsiglia.Pirlo - "Il carattere di Andrea è sempre stato quello, anche da giocatore. È un leader silenzioso, però devo dire che in panchina parla molto di più di quanto facesse in campo. A Reggio Emilia ho commentato la Supercoppa per Rai e l’ho seguito da vicino: non stava mai zitto. È stato tanto criticato, intanto dopo sei mesi ha già vinto un trofeo. E quello resta in ... Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021) Parola a Luca.Diversi sono stati i temi trattati dall'ex attaccante fra le altre di Palermo, Fiorentina e, intervistato ai microfoni di 'Tuttosport': dalle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Andrea, reduci dalla vittoria conquistata nella finale della Supercoppa italiana ai danni del, alla scelta da parte del club di Aurelio De Laurentiis di cedere Arkadiuszall'Olympique Marsiglia.- "Il carattere di Andrea è sempre stato quello, anche da giocatore. È un leader silenzioso, però devo dire che in panchina parla molto di più di quanto facesse in campo. A Reggio Emilia ho commentato la Supercoppa per Rai e l’ho seguito da vicino: non stava mai zitto. È stato tanto criticato, intanto dopo sei mesi ha già vinto un trofeo. E quello resta in ...

