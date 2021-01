Serie A: le partite di domenica live. Juventus - Bologna 2 - 0 (Di domenica 24 gennaio 2021) Trova conferme la Juve in casa col Bologna, nel match che ha aperto oggi la 19esima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sembrano aver trovato nuova linfa dal trionfo in Supercoppa sul ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Trova conferme la Juve in casa col, nel match che ha aperto oggi la 19esima giornata del campionato diA. I bianconeri sembrano aver trovato nuova linfa dal trionfo in Supercoppa sul ...

Gazzetta_it : E #Ibra zittì #Zapata: “Ho fatto più gol io che tu partite in carriera” #MilanAtalanta - SerieA : È tutto dalla 18ª giornata #SerieATIM. Di seguito i risultati delle 10 partite ???? Scarica l'App ufficiale di Lega… - OptaPaolo : 19 - Il @acmilan ha eguagliato la striscia più lunga di partite esterne in gol nella sua storia in Serie A: 19 gare… - rickembecker : RT @Gazzetta_it: E #Ibra zittì #Zapata: “Ho fatto più gol io che tu partite in carriera” #MilanAtalanta - lambro931 : Grazie #mihajlovic per regalarci belle partite in serie A. Oggi spettacolo a Torino. #JuveBologna -

Ultime Notizie dalla rete : Serie partite Serie A oggi, le partite. Milan-Atalanta 0-3, Udinese-Inter 0-0. Risultati e classifica QUOTIDIANO.NET Serie A, la classifiuca aggiornata. Risale la Juve

Questa è la classifica aggiornata dopo Juventus-Bologna 2-0. Nel pomeriggio le altre partite del 19° turno. Milan 43 Inter 41 Roma 37 Juventus 36* Atalanta 36 Napoli 34** Lazio ...

Parma-Sampdoria: le probabili formazioni del match

Nel posticipo di Serie A, il Tardini ospita la Sampdoria di Claudio Ranieri: il Parma ha bisogno di una vittoria per guadagnare importanti punti salvezza ...

